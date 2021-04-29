Поспешное ослабление карантинных мер может привести к новому всплеску заболевания Covid-19. Об этом предупредили во Всемирной организации здравоохранения.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, снятия карантина в странах с низким уровнем вакцинации может стать идеальным штормом для очередной волны заболеваемости.

— Ситуация, как в Индии, может произойти где угодно, — отметил Клюге.

С таким заявлением Клюге выступил после того, как в ряде европейских стран объявили о планах постепенного выхода из локдауна перед летом, несмотря на новые ежедневные цифры заражения, которые только недавно начали снижаться.

Несмотря на то, что недельный прирост больных коронавирусом в Европе существенно снизился впервые за два месяца, показатели заболеваемости в регионе остаются чрезвычайно высокими.

В то же время Клюге отметил, что вакцинация проходит во всей Европе: 16% населения уже получили первую дозу, 7% — полностью привиты. Это означает, что вакцинированных пока больше чем тех, что были инфицированы.

— Там, где уровень вакцинации самый большой, количество госпитализаций уменьшается, а уровень смертности падает. Вакцины спасают жизни, — сказал Крюге.

Он добавил, что сочетание вакцинации населения и жестокого карантина — это не простой, но ключ к нормальной жизни.

Карантин в Украине

По состоянию на 29 апреля красный уровень эпидемической опасности установлен в городе Киев, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской области.

В то же время в оранжевой зоне — Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

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