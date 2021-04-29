Поспішне ослаблення карантинних заходів може призвести до нового сплеску захворювання на Covid-19. Про це попередили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

За словами директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганса Клюге, зняття карантинних обмежень у країнах із низьким рівнем вакцинації може стати ідеальним штормом для чергової хвилі захворюваності.

— Ситуація, як в Індії, може статися будь-де, – зазначив Клюге.

З такою заявою Клюге виступив після того, як у низці європейських країн оголосили про плани поступового виходу із локдауну перед літом, попри нові щоденні цифри зараження, що лише нещодавно почали знижуватися.

Попри те, що тижневий приріст хворих на коронавірус у Європі істотно знизився вперше за два місяці, показники захворюваності в регіоні залишаються надзвичайно високими.

Водночас Клюге зазначив, що вакцинація відбувається у всій Європі: 16% населення вже отримали першу дозу, 7% – повністю щеплені. Це означає, що вакцинованих наразі більше ніж тих, що були інфіковані.

— Там, де рівень вакцинації найбільший, кількість госпіталізацій зменшується, а рівень смертності падає. Вакцини рятують життя, – сказав Крюге.

Він додав, що поєднання вакцинації населення та жорстоких карантинних обмежень – це не простий, але ключ до нормального життя.

Карантин в Україні

Станом на 29 квітня червоний рівень епідемічної небезпеки встановлено у місті Київ, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській області.

Водночас у помаранчевій зоні – Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

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