США предоставят Индии помощь на $100 млн для борьбы с Covid-19

США вскоре предоставят Индии помощь в борьбе с распространением коронавируса. Так, Вашингтон выделяет на это $100 млн.

На сайте Белого дома сообщают, что с 29 апреля и в течение следующей недели самолеты с правительственной помощью начнут прибывать в эту страну.

Кроме того, правительства штатов США, частные компании, неправительственные организации и тысячи американцев со всей страны мобилизовались для доставки необходимого кислорода, соответствующего оборудования и предметов первой необходимости для индийских больниц.

— Точно так же, как Индия направила помощь США, когда наши больницы были переполнены в начале пандемии, Штаты полны решимости помочь стране в трудное время, — отметили в администрации.

В частности, в индийскую страну сначала доставлять 1,1 тыс. баллонов для кислорода и 1,7 тыс. кислородных концентраторов, а еще прекурсоры для производства вакцин.

Также США перенаправят более 20 млн доз вакцины AstraZeneca, 1 млн быстрых тестов на коронавирус, 15 млн масок-респираторов и 20 тыс. препаратов против коронавируса Remdesivir.

Коронавирус в Индии

В течение нескольких последних дней в Индии фиксируют рекорды новых случаев Covid-19.

На сегодня страна находится на втором месте в мире по количеству случаев заражения Covid-19. Всего за период пандемии здесь зарегистрировали 17 997 267 случаев заражения, умерли — более 201 тыс. человек.

Ежедневно в Индии фиксируют около 2 тыс. смертей от коронавируса. Тела сжигают прямо на улице в больших кострах. Церемонии проводят по индуистскими ритуалами.