В Нью-Йорке полностью снимут карантинные ограничения с 1 июля. Бары, рестораны, театры, музеи и тренажерные залы будут работать в обычном режиме.

– Жители Нью-Йорка все еще должны действовать взвешенно, но теперь мы уверены, что сможем вернуть жизнь к привычному ритму. Это будет лето в Нью-Йорке. Вы увидите удивительные культурные мероприятия, – заявил мэр города Билл де Блазио.

По словам главы города, при 6,3 млн прививок показатель Covid-19 в Нью-Йорке падает.

– Вакцинация выиграла гонку, – заверил Билл де Блазио.

В июне город определит, будет ли обязательным ношение масок, а также власти будут искать новые стимулы для иммунизации.

Также глава Нью-Йорка выразил уверенность, что полноценное обучение в школах возобновится в сентябре.

Паспорта Covid-вакцинации в Нью-Йорке

27 марта Нью-Йорк стал первым городом США, где ввели так называемые паспорта вакцинации против коронавируса.

Благодаря этим документам, люди, которые сделали прививку от Covid-19, смогут беспрепятственно участвовать в массовых мероприятиях и передвигаться по стране.

Данные о вакцинации гражданина или об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном недавно, будут содержаться в специальном приложении Excelsior Pass.

Подробнее о паспортах Covid-вакцинации в Нью-Йорке читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: CBS News