У Нью-Йорку повністю знімуть карантинні обмеження з 1 липня. Бари, ресторани, театри, музеї та тренажерні зали працюватимуть у звичайному режимі.

– Жителі Нью-Йорка все ще повинні діяти зважено, але тепер ми впевнені, що зможемо повернути життя до звичного ритму. Це буде літо Нью-Йорка. Ви побачите дивовижні культурні заходи, – заявив мер міста Білл де Блазіо.

За словами очільника міста, при 6,3 млн щеплень показник Covid-19 у Нью-Йорку падає.

– Вакцинація виграла перегони, – запевнив Білл де Блазіо.

У червні місто визначить, чи буде обов’язковим носіння маски, а також влада шукатиме нові стимули для імунізації.

Також очільник Нью-Йорка висловив переконання, що повноцінне навчання в школах відновиться у вересні.

Паспорти Covid-вакцинації у Нью-Йорку

27 березня Нью-Йорк став першим містом США, де запровадили так звані паспорти вакцинації проти коронавірусу.

Завдяки цим документам, люди, які зробили щеплення від Covid-19, зможуть безперешкодно брати участь у масових заходах та пересуватися країною.

У спеціальному додатку Excelsior Pass є дані про вакцинацію громадянина або про негативний тест на коронавірус, зроблений нещодавно.

Детальніше про паспорти Covid-вакцинації у Нью-Йорку читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: CBS News