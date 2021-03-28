Нью-Йорк став першим містом США, у якому запровадили так звані паспорти вакцинації від коронавірусу.

Завдяки їм, люди, які зробили щеплення від Covid-19, зможуть безперешкодно брати участь у масових заходах та пересуватися країною.

У спеціальному додатку Excelsior Pass є дані про вакцинацію громадянина або про негативний тест на коронавірус, який був зроблений нещодавно.

Завантажити Excelsior Pass можна на смартфони або інші пристрої. Після ідентифікації у додатку вакцинована людина отримує код-пропуск, який працює за принципом електронного квитка.

З 29 березня з таким пропуском можна буде потрапити на виставки, а також різні мистецькі та розважальні події по всій країні. Крім того, власники так званих паспортів вакцинації зможуть запрошувати більшу кількість гостей на весільні вечірки або інші урочистості.

Днями Євросоюз підтримав створення системи Covid-паспортів для подорожей. Її планують запустити до середини червня 2021 року. Інша назва такого паспорта – цифровий сертифікат.

Його зможуть отримати ті громадяни ЄС, які одужали від коронавірусу, отримали негативний тест або вакцинувалися.

Джерело: USA Today