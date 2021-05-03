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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Дуда примет участие в саммите Крымской платформы в Киеве

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом во время совместного брифинга рассказали президенты Украины и Польши.

—Президент пригласил меня к себе в Украину в августе этого года. Очевидно, приглашение будет принято, — заявил Дуда.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил что ждет Дуду вместе с первой леди на первом саммите Крымской платформы.

— Искренне рад, что президент Анджей Дуда принял мое приглашение и в августе этого года посетит Киев — для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Крымская платформа

26 февраля 2020 года Владимир Зеленский подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению 23 августа 2021 года в Украине учредительного саммита Крымской платформы.

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Украина развивает Крымскую платформу как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию Крыма, а также защиты прав и интересов граждан Украины.

Фото: Офис президента

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