Президент Польши Анджей Дуда примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом во время совместного брифинга рассказали президенты Украины и Польши.

—Президент пригласил меня к себе в Украину в августе этого года. Очевидно, приглашение будет принято, — заявил Дуда.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил что ждет Дуду вместе с первой леди на первом саммите Крымской платформы.

— Искренне рад, что президент Анджей Дуда принял мое приглашение и в августе этого года посетит Киев — для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Щиро радий, що Президент @AndrzejDuda прийняв моє запрошення і в серпні цього року відвідає Київ – для участі в саміті #КримськаПлатформа та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України pic.twitter.com/ygoj2BAl2R — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 3, 2021

Крымская платформа

26 февраля 2020 года Владимир Зеленский подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению 23 августа 2021 года в Украине учредительного саммита Крымской платформы.

Читайте Вступление Украины в НАТО обсудят на саммите в июне

Украина развивает Крымскую платформу как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию Крыма, а также защиты прав и интересов граждан Украины.