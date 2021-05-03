Президент Польщі Анджей Дуда візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Про це під час спільного брифінгу розповіли президенти України та Польщі.

— Президент запросив мене до себе в Україну в серпні цього року. Очевидно, запрошення буде прийняте, – заявив Дуда.

Президент України Володимир Зеленський наголосив що чекає Дуду разом із першою леді на першому саміті Кримської платформи.

— Щиро радий, що президент Анджей Дуда прийняв моє запрошення і в серпні цього року відвідає Київ – для участі у саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Щиро радий, що Президент @AndrzejDuda прийняв моє запрошення і в серпні цього року відвідає Київ – для участі в саміті #КримськаПлатформа та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України pic.twitter.com/ygoj2BAl2R — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 3, 2021

Кримська платформа

26 лютого 2020 року Володимир Зеленський підписав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення 23 серпня 2021 року в Україні установчого саміту Кримської платформи.

Читайте Вступ України до НАТО обговорять на саміті у червні

Згодом стало відомо, що Україна розвиває Кримську платформу як ключовий зовнішньополітичний інструмент консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію Криму, а також захисту прав та інтересів громадян України.