Вступление Украины в НАТО обсудят на саммите в июне

Вопрос вступления Украины в Североатлантический Альянс будет обсуждаться в июне во время саммита НАТО.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Я говорил президенту Зеленскому относительно будущего саммита Бухарестской девятки — НАТО нашего региона, который состоится через неделю в Бухаресте. Мы будем обсуждать безопасность. Думаю, что вопрос Украины и Беларуси будет там важной темой, особенно Украины и российского присутствия у ее границ, — сказал Дуда.

Также президент Польши напомнил, что в середине июня состоится саммит НАТО, во время которого будут обсуждаться вопросы безопасности в Украине.

— Во-первых, это вопрос безопасности Украины и всей Центральной Европы. А во-вторых, это также вопрос формального указания Украине пути, по которому она должна двигаться в направлении членства в НАТО, дорожной карты к этому членству, которое имеет фундаментальное значение и за которое борется Украина, — добавил Дуда.

Визит Зеленского в Польшу

3 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу для праздновании 230-летия Конституции.

Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами других государств.

Подробнее о визите Зеленского в Польшу читайте в материале Фактов ICTV.