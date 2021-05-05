Компетентные органы Турции опровергли информацию о том, что гражданки Украины, которых якобы задержали за “голую” фотосессию на яхте в Эгейском мора, были без одежды.

Такую информацию предоставила посольству Украины в Турции Береговая охрана Южного командования Эгейского моря.

По ее данным, на борту яхты находились граждане четырех стран, а также Турции.

— В то же время украинки среди них были в купальниках, о чем зафиксировано в протоколе о задержании. Обнаженными были гражданки третьих стран, — сказали в диппредставительстве.

Этих иностранцев оштрафовали за нарушение карантинного режима. Кроме того, дело о нарушении норм морали и общественного порядка передали в суд.

СМИ 5 мая сообщили об очередном скандале с участием украинок, которые фотографировались на яхте обнаженными, за что их задержала полиция.

Гражданок Украины вызвали на допрос, но потом отпустили. Это подтвердила на видео одна из задержанных девушек.