Туреччина спростувала, що українки на яхті були оголені

Компетентні органи Туреччини спростували інформацію про те, що громадянки України, яких нібито затримали за “голу” фотосесію на яхті в Егейському мору, були без одягу.

Таку інформацію надала посольству України в Туреччині Берегова охорона Південного командування Егейського моря.

За її даними, на борту яхти перебували громадяни чотирьох країн, а також Туреччини.

– Водночас українки серед них були в купальниках, про що зафіксовано в протоколі про затримання. Оголеними були громадянки третіх країн, – сказали у диппредставництві.

Цих іноземців оштрафували за порушення карантинного режиму. Окрім того, справу щодо порушення норм моралі та громадського порядку передали до суду.

ЗМІ 5 травня повідомили про черговий скандал за участі українок, які фотографувалися на яхті оголеними, за що їх затримала поліція.

Громадянок України викликали на допит, але потім відпустили. Це підтвердила на відео одна із затриманих дівчат.