США пока не собираются сбивать китайскую ракету-носитель Чанчжэн-5В (Long March 5B), которая после запуска вышла из-под контроля.

Об этом заявил глава американского Министерства обороны Ллойд Остин.

— Мы многое можем сделать, однако сейчас не намерены сбивать ее, — отметил Ллойд Остин.

В Пентагоне ожидают, что обломки ракеты упадут на поверхность Земли 8 или 9 мая, точное место падения определить невозможно.

— Мы надеемся, что они упадут туда, где никому не навредят, — добавил Ллойд Остин.

При этом в США косвенно обвиняют Китай в халатности в связи с инцидентом.

Запуск ракеты

29 апреля 2021 года Китай запустил ракету-носитель Чанчжэн-5В с основным модулем будущей китайской орбитальной станции.

Позже в Пентагоне заявили, что ракета вышла из-под контроля, а ее крупные обломки могут упасть на Землю и нанести ущерб.

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