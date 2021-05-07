США пока не собираются сбивать китайскую ракету-носитель Чанчжэн-5В (Long March 5B), которая после запуска вышла из-под контроля.
Об этом заявил глава американского Министерства обороны Ллойд Остин.
— Мы многое можем сделать, однако сейчас не намерены сбивать ее, — отметил Ллойд Остин.
В Пентагоне ожидают, что обломки ракеты упадут на поверхность Земли 8 или 9 мая, точное место падения определить невозможно.
— Мы надеемся, что они упадут туда, где никому не навредят, — добавил Ллойд Остин.
При этом в США косвенно обвиняют Китай в халатности в связи с инцидентом.
Запуск ракеты
29 апреля 2021 года Китай запустил ракету-носитель Чанчжэн-5В с основным модулем будущей китайской орбитальной станции.
Позже в Пентагоне заявили, что ракета вышла из-под контроля, а ее крупные обломки могут упасть на Землю и нанести ущерб.
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