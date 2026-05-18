От смартфонов до кроссовера: что покажет Xiaomi на презентации 21 мая
Китайский технологический гигант Xiaomi проведет новую масштабную презентацию 21 мая 2026 года.
Компания уже официально подтвердила презентацию флагманского смартфона Xiaomi 17 Max, нового электромобиля YU7 GT, первого поколения наушников-клипс Xiaomi Ear Clip и фитнес-браслета Xiaomi Band 10 Pro.
Мероприятие начнется 21 мая в 20:00 по киевскому времени. Одной из центральных премьер презентации станет автомобиль Xiaomi YU7 GT.
Одной из главных премьер станет Xiaomi 17 Max — новый флагман компании с 6,9-дюймовым дисплеем и аккумулятором на 8000 мАч.
По предварительной информации, смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и получит тройную камеру Leica.
Основной сенсор будет иметь разрешение 200 Мп. Также в смартфоне предусмотрены 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и перископический телеобъектив на 50 Мп.
По предварительной информации, Xiaomi 17 Max станет пятой моделью в линейке Xiaomi 17 после базового Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max и Xiaomi 17 Ultra.
Особое внимание компания уделит новому фитнес-браслету Xiaomi Band 10 Pro. Устройство получит AMOLED-дисплей диагональю 1,74 дюйма, тонкий корпус толщиной 9,7 мм и автономность до 21 дня.
В Xiaomi заявляют, что браслет будет поддерживать профессиональные спортивные режимы, функции мониторинга здоровья и будет иметь керамическую версию корпуса.
Xiaomi представит первые наушники-клипсы
Еще одной новинкой станут Xiaomi Ear Clip — первые TWS-наушники компании в формате клипс.
Каждый наушник весит всего 5,5 грамма. Устройства получат титановый провод с памятью формы, 11-миллиметровые динамики и поддержку кодека LHDC 5.0.
По предварительным данным, наушники получат интеграцию AI-помощника и функцию синхронного перевода речи.
Наушники будут доступны в трех цветах — черном, белом и золотом.
Главная премьера — электрокроссовер Xiaomi YU7 GT
Центральной частью презентации станет Xiaomi YU7 GT — новая GT-версия электрического кроссовера YU7.
Компания позиционирует модель как спортивный SUV для дальних путешествий. Автомобиль будет иметь мощность 1003 лошадиных силы, максимальную скорость до 300 км/ч и запас хода до 705 км по циклу CLTC.
В Xiaomi уже заявили, что вместе с этими устройствами на презентации могут показать и другие продукты экосистемы “умного дома”, однако подробности пока держат в секрете.