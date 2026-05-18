Китайский технологический гигант Xiaomi проведет новую масштабную презентацию 21 мая 2026 года.

Компания уже официально подтвердила презентацию флагманского смартфона Xiaomi 17 Max, нового электромобиля YU7 GT, первого поколения наушников-клипс Xiaomi Ear Clip и фитнес-браслета Xiaomi Band 10 Pro.

Мероприятие начнется 21 мая в 20:00 по киевскому времени. Одной из центральных премьер презентации станет автомобиль Xiaomi YU7 GT.

Что покажет Xiaomi на презентации 21 мая

Одной из главных премьер станет Xiaomi 17 Max — новый флагман компании с 6,9-дюймовым дисплеем и аккумулятором на 8000 мАч.

По предварительной информации, смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и получит тройную камеру Leica.

Основной сенсор будет иметь разрешение 200 Мп. Также в смартфоне предусмотрены 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и перископический телеобъектив на 50 Мп.

По предварительной информации, Xiaomi 17 Max станет пятой моделью в линейке Xiaomi 17 после базового Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max и Xiaomi 17 Ultra.

Особое внимание компания уделит новому фитнес-браслету Xiaomi Band 10 Pro. Устройство получит AMOLED-дисплей диагональю 1,74 дюйма, тонкий корпус толщиной 9,7 мм и автономность до 21 дня.

В Xiaomi заявляют, что браслет будет поддерживать профессиональные спортивные режимы, функции мониторинга здоровья и будет иметь керамическую версию корпуса.

Xiaomi представит первые наушники-клипсы

Еще одной новинкой станут Xiaomi Ear Clip — первые TWS-наушники компании в формате клипс.

Каждый наушник весит всего 5,5 грамма. Устройства получат титановый провод с памятью формы, 11-миллиметровые динамики и поддержку кодека LHDC 5.0.

По предварительным данным, наушники получат интеграцию AI-помощника и функцию синхронного перевода речи.

Наушники будут доступны в трех цветах — черном, белом и золотом.

Главная премьера — электрокроссовер Xiaomi YU7 GT

Центральной частью презентации станет Xiaomi YU7 GT — новая GT-версия электрического кроссовера YU7.

Компания позиционирует модель как спортивный SUV для дальних путешествий. Автомобиль будет иметь мощность 1003 лошадиных силы, максимальную скорость до 300 км/ч и запас хода до 705 км по циклу CLTC.

В Xiaomi уже заявили, что вместе с этими устройствами на презентации могут показать и другие продукты экосистемы “умного дома”, однако подробности пока держат в секрете.

