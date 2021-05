Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал свою рабочую поездку в Киев продуктивной.

Такой итог он подвел в сообщении на своей официальной странице в Twitter.

Также Блинкен напомнил о поддержке Украины на фоне агрессии со стороны России.

Однако госсекретарь также акцентировал на необходимости проведения реформ в Украине.

Productive time spent in Kyiv with President @ZelenskyyUa and all those with whom I met. The United States is resolute in the face of Russian aggression and in our support for the reform work needed to ensure a sovereign, democratic, and prosperous future for Ukraine. pic.twitter.com/RaHlRbynM9

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 6, 2021