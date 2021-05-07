Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину был незапланирован. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Я пригласил государственного секретаря срочно посетить Украину, когда был в Брюсселе на заседании Украина – НАТО. Я тогда сказал, что он должен приехать и что его визит станет сигналом для России, – сообщил Дмитрий Кулеба в эфире программы Право на власть.

По словам главы МИД, сегодня Блинкен на каждой встрече употреблял фразы “Я нахожусь в Украине по поручению президента Байдена”, “президент Байден просил передать”.

– Поэтому сам визит Блинкена является политическим сигналом, средством сдерживания России, – заметил Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что и правительство, и американские партнеры внимательно следят за отводом войск РФ от границ Украины.

– Сейчас происходит показушный отвод российских вооруженных сил. Вся эта армада, которая была сосредоточена в оккупированном Крыму, на Донбассе, уменьшается микроскопически, совершенно не теми темпами, чтобы мы расслаблялись и могли говорить о деескалации ситуации, – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

В то же время глава МИД заверил, что сейчас совершается много дипломатических шагов, которые понемногу отталкивают Россию от украинской границы.

Визит Блинкена в Украину

6 мая в Украине с рабочим визитом находятся госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Блинкен провел встречу с парламентариями, премьер-министром Украины Денисом Шмигалем и президентом Владимиром Зеленским.

Политики сделали ряд важных заявлений, а также провели интервью с представителями СМИ.

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Фото: МИД