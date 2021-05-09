На Землю упала неконтролируемая китайская ракета

Утром 9 мая остатки китайской неконтролируемой ракеты упали в Индийский океан. Отработанный ступень ракеты вошел в атмосферу планеты в 05.24 по киевскому времени.

Остатки ракеты упали возле острова Кудахувадху (Мальдивы). Ракету Чанчжэн-5В запустили 29 апреля, она вывела на орбиту базовый модуль будущей китайской космической станции.

В США заявили, что китайская ракета вышла из-под контроля. Позже в Пентагоне сообщили, что неконтролируемую ракету не планируют сбивать.

В то же время в США отметили, что Китай поступил безответственно, допустив бесконтрольное восток ступени с орбиты, поскольку ракета и ее остатки могли навредить людям.

К этому времени падение на Землю неконтролируемой ракеты уже происходило один раз — в мае 2020 года. По данным местных СМИ, тогда падение ее остатков привело к повреждению домов в Африке.

Запуск ракеты

29 апреля 2021 Китай запустил ракету-носитель Чанчжэн-5В с основным модулем будущей китайской орбитальной станции.

Позже в Пентагоне заявили, что ракета вышла из-под контроля, а ее большие обломки могут упасть на Землю и нанести вред.