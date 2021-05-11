У Молдові затримали одного з підозрюваних у викраденні екс-судді Миколи Чауса.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура Молдови.

Затримання співучасника викрадення Чауса проходило 9 травня.

У генпрокуратурі Молдови зазначили, що правоохоронці затримали 30-річного чоловіка під час в’їзду в країну.

10 травня прокуратура висунула йому обвинувачення в забезпеченні та організації діяльності групи осіб, які вчинили викрадення громадянина України.

Чоловікові загрожує від шести до десяти років за ґратами.

Викрадення Чауса

Екс-суддю Миколу Чауса викрали 3 квітня у Кишиневі. МВС Молдови вдалося затримати одного підозрюваного і встановити особи решти викрадачів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, під час телефонної розмови з главою МЗС Молдови Ауреліу Чоко, заявив, що Україна не причетна до ситуації з викраденням Миколи Чауса.

Джерело: Генпрокуратура Молдови