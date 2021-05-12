В США сервисы такси Uber и Lyft будут бесплатно возить местных жителей на вакцинацию против коронавируса.

Бесплатные поездки к местам вакцинации и обратно продлятся до 4 июля (Дня независимости США) в рамках партнерства с Белым домом.

Советник президента США Джефф Зиентс рассказал о новых шагах в рамках усилий администрации Джо Байдена по вакцинации — 70% взрослого населения США должны получить хотя бы одну дозу препарата до 4 июля.

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Джо Байден поставил цель вакцинировать достаточное количество людей, чтобы обеспечить более безопасные собрания на День независимости США.

По словам представителя администрации, Lyft и Uber смогут перевезти бесплатно граждан в около 80 тыс. пунктов вакцинации в рамках транспортного партнерства.

Вакцинация в США

В Нью-Йорке местные жители с 12 мая смогут вакцинироваться против коронавируса в метро и на железнодорожных станциях — там разместят пункты вакцинации.

Гражданам будут вводить вакцину Johnson & Johnson — иммунизация организма этим препаратом предусматривает введение одной дозы. За вакцинацию в метро в США люди смогут в качестве вознаграждения получить карту на бесплатный проезд в метро на неделю или два билета на поезд.