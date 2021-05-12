Президент Украины Владимир Зеленский призывает немедленно остановить обострение отношений между Израилем и Палестиной ради жизни людей.

— Небо Израиля — все в ракетах. Некоторые города горят. Есть жертвы. Много раненых. Много человеческих трагедий, — сказал он.

По его словам, невозможно все это смотреть без грусти и сожаления. Нужно немедленно остановить эту эскалацию насилия в Израиле ради жизни людей.

The sky of #Israel is strewn with missiles. Some cities are on fire. There are victims. Many wounded. Many human tragedies. It is impossible to look at all this without grief and sorrow. It is necessary to stop the escalation immediately for the sake of people’s lives. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2021

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Обстрелы в Израиле

Вечером 10 мая представители движения ХАМАС начали ракетные обстрелы мирных жителей на юге Израиля. Из-за взрывов в нескольких городах сработали сирены воздушной тревоги.

Одна из ракет также попала в автомобиль, в результате чего пострадал человек. На границу с Сектором Газа направили дополнительные подразделения вооруженных сил.

Причиной конфликта стали намерения израильских властей выселить некоторые арабские поселения с восточного Иерусалима, что возмутило палестинцев.