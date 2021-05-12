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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Ради жизни людей: Зеленский призывает немедленно остановить обострение на Ближнем Востоке

володимир зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский призывает немедленно остановить обострение отношений между Израилем и Палестиной ради жизни людей.

— Небо Израиля — все в ракетах. Некоторые города горят. Есть жертвы. Много раненых. Много человеческих трагедий, — сказал он.

По его словам, невозможно все это смотреть без грусти и сожаления. Нужно немедленно остановить эту эскалацию насилия в Израиле ради жизни людей.

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Обстрелы в Израиле

Вечером 10 мая представители движения ХАМАС начали ракетные обстрелы мирных жителей на юге Израиля. Из-за взрывов в нескольких городах сработали сирены воздушной тревоги.

Одна из ракет также попала в автомобиль, в результате чего пострадал человек. На границу с Сектором Газа направили дополнительные подразделения вооруженных сил.

Причиной конфликта стали намерения израильских властей выселить некоторые арабские поселения с восточного Иерусалима, что возмутило палестинцев.

Фото: Офис президента

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