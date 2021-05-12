Президент України Володимир Зеленський закликає негайно зупинити загострення відносин між Ізраїлем та Палестиною заради життя людей.

– Небо Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій, – сказав він.

За його словами, неможливо на все це дивитись без смутку й жалю. Потрібно негайно зупинити цю ескалацію насилля в Ізраїлі заради життя людей.

The sky of #Israel is strewn with missiles. Some cities are on fire. There are victims. Many wounded. Many human tragedies. It is impossible to look at all this without grief and sorrow. It is necessary to stop the escalation immediately for the sake of people’s lives. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2021

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Обстріли в Ізраїлі

Увечері 10 травня представники руху ХАМАС розпочали ракетні обстріли мирних жителів на півдні Ізраїлю. Через вибухи у кількох містах спрацювали сирени повітряної тривоги.

Одна з ракет також влучила в автомобіль, внаслідок чого постраждала людина. На кордон з Сектором Газа направили додаткові підрозділи збройних сил.

Причиною конфлікту стали наміри ізраїльської влади виселити деякі арабські поселення зі східного Єрусалиму, що обурило палестинців.