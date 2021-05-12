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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Задля життя людей: Зеленський закликає негайно зупинити загострення на Близькому Сході

володимир зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликає негайно зупинити загострення відносин між Ізраїлем та Палестиною заради життя людей.

– Небо Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій, – сказав він.

За його словами, неможливо на все це дивитись без смутку й жалю. Потрібно негайно зупинити цю ескалацію насилля в Ізраїлі заради життя людей.

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Обстріли в Ізраїлі

Увечері 10 травня представники руху ХАМАС розпочали ракетні обстріли мирних жителів на півдні Ізраїлю. Через вибухи у кількох містах спрацювали сирени повітряної тривоги.

Одна з ракет також влучила в автомобіль, внаслідок чого постраждала людина. На кордон з Сектором Газа направили додаткові підрозділи збройних сил.

Причиною конфлікту стали наміри ізраїльської влади виселити деякі арабські поселення зі східного Єрусалиму, що обурило палестинців.

Фото: Офіс президента

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