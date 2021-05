Президент України Володимир Зеленський закликає негайно зупинити загострення відносин між Ізраїлем та Палестиною заради життя людей.

За його словами, неможливо на все це дивитись без смутку й жалю. Потрібно негайно зупинити цю ескалацію насилля в Ізраїлі заради життя людей.

The sky of #Israel is strewn with missiles. Some cities are on fire. There are victims. Many wounded. Many human tragedies. It is impossible to look at all this without grief and sorrow. It is necessary to stop the escalation immediately for the sake of people’s lives.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2021