Мэрия Парижа планирует создать в самом центре города зону ограниченного движения и кардинально уменьшить транзитное движение.

Таким образом руководство города хочет освободить больше места для пешеходов, велосипедов и общественного транспорта.

Консультации по этому вопросу продлятся до октября. В течение этого времени будут определять категории транспортных средств, которым будет разрешено въезжать в центр.

Прежде всего, должны учесть, как будут передвигаться люди с инвалидностью, такси, местные ремесленники и торговцы.

В случае согласования нововведение начнет действовать в первой половине 2022 года.

Какие страны открыты для украинцев во время пандемии

Страны, в которых идет мощная кампания по вакцинации, готовятся к открытию своих границ для туристов, которых прививали от коронавирусной болезни.

Разрешают въезд гражданам Украины в США, Египте, Сербии, Болгарии, Черногории и Албании.

С полным перечнем стран, которые открыты для украинцев во время пандемии, можно ознакомиться в материале Факты ICTV.

Источник: BFM TV