PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Мэрия Парижа планирует ограничить движение транспорта в центре города

Париж_Франція_туристи

Мэрия Парижа планирует создать в самом центре города зону ограниченного движения и кардинально уменьшить транзитное движение.

Таким образом руководство города хочет освободить больше места для пешеходов, велосипедов и общественного транспорта.

Консультации по этому вопросу продлятся до октября. В течение этого времени будут определять категории транспортных средств, которым будет разрешено въезжать в центр.

Прежде всего, должны учесть, как будут передвигаться люди с инвалидностью, такси, местные ремесленники и торговцы.

В случае согласования нововведение начнет действовать в первой половине 2022 года.

Какие страны открыты для украинцев во время пандемии

Страны, в которых идет мощная кампания по вакцинации, готовятся к открытию своих границ для туристов, которых прививали от коронавирусной болезни.

Разрешают въезд гражданам Украины в США, Египте, Сербии, Болгарии, Черногории и Албании.

С полным перечнем стран, которые открыты для украинцев во время пандемии, можно ознакомиться в материале Факты ICTV.

Источник: BFM TV

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка