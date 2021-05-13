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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Мерія Парижа планує обмежити рух транспорту в центрі міста

Париж_Франція_туристи

Мерія Парижа планує створити в самому центрі міста зону обмеженого руху та кардинально зменшити транзитний рух.

Таким чином керівництво міста хоче звільнити більше місця для пішоходів, велосипедів та громадського транспорту.

Консультації з цього питання триватимуть до жовтня. Протягом цього часу визначатимуть категорії транспортних засобів, яким буде дозволено в’їжджати до центру.

Перш за все, мають врахувати, як пересуватимуться люди з інвалідністю, таксі, місцеві ремісники та торговці.

У разі погодження нововведення почне діяти в першій половині 2022 року.

Які країни відкриті для українців під час пандемії

Країни, в яких триває потужна кампанія з вакцинації, готуються до відкриття своїх кордонів для туристів, яких щепили від коронавірусної хвороби.

Дозволяють в’їзд громадян України у США, Єгипті, Сербії, Болгарії, Чорногорії та Албанії.

Із повним переліком країн, які відкриті для українців під час пандемії, можна ознайомитись у матеріалі Факти ICTV.

Джерело: BFM TV

Фото: Depositphotos

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