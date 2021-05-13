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Факты / Мир
Абрамова Юлія |

Новые правила въезда в Турцию: украинцам не нужен ПЦР-тест

Новые правила въезда в Турцию: украинцам не нужен ПЦР-тест

Пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестов. Правило вступит в силу 15 мая в 00:00 по киевскому времени.

— С 15 мая 2021 пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования. Правительство Турции отменил для них обязательства в предъявлении результатов ПЦР-тестирование, — говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Отмена тестирования также состоится для пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

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Развитие туризма как между Украиной и Турцией, так и другими странами, в условиях пандемии, зависит от новых упрощенных правил въезда.

Накануне летних отпусков ряд курортных государств открыли свои границы для туристов, в том числе и из Украины.

Среди них — Черногория, Грузия, Египет.

Подробнее о том, как отдохнуть за границей во время карантина, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Министерство культуры Украины

Фото: Depositphotos

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