Пасажирам, які летять з України до Туреччини, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування. Відповідне рішення набуде чинності 15 травня о 00:00 за київським часом.

– З 15 травня 2021 року пасажирам, які летять з України до Туреччини, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування. Уряд Туреччини скасував для них зобов’язання в пред’явленні результатів ПЛР-тестування, – йдеться в повідомленні прес-служби Мінкультури.

Скасування тестування також відбудеться для пасажирів з Китаю, В’єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великобританії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

Розвиток туризму між Україною та Туреччиною, а також іншими країнами, в умовах пандемії, залежить від нових спрощених правил в’їзду.

Напередодні літніх відпусток низка курортних держав відкрили свої кордони для туристів, зокрема й з України.

З-поміж них – Чорногорія, Грузія, Єгипет.

Детальніше про те, як відпочити за кордоном під час карантину, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Міністерство культури України