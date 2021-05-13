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Факти / Світ
Абрамова Юлія |

Нові правила в’їзду в Туреччину: українцям не потрібен ПЛР-тест

Нові правила в’їзду в Туреччину: українцям не потрібен ПЛР-тест

Пасажирам, які летять з України до Туреччини, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування. Відповідне рішення набуде чинності 15 травня о 00:00 за київським часом.

– З 15 травня 2021 року пасажирам, які летять з України до Туреччини, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування. Уряд Туреччини скасував для них зобов’язання в пред’явленні результатів ПЛР-тестування, – йдеться в повідомленні прес-служби Мінкультури.

Скасування тестування також відбудеться для пасажирів з Китаю, В’єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великобританії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

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Розвиток туризму між Україною та Туреччиною, а також іншими країнами, в умовах пандемії, залежить від нових спрощених правил в’їзду.

Напередодні літніх відпусток низка курортних держав відкрили свої кордони для туристів, зокрема й з України.

З-поміж них – Чорногорія, Грузія, Єгипет.

Детальніше про те, як відпочити за кордоном під час карантину, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Міністерство культури України

Фото: Depositphotos

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