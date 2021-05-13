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Факты / Мир
Людмила Грубник |

В Черногории туристы смогут сдать тест на Covid-19 бесплатно — условие

будва чорногорія

Путешественники, которые после визита в Черногорию покидают страну, смогут бесплатно сдать тест на коронавирус.

Это возможно, если в государстве, откуда они родом, действует такое требование.

По информации местных органов здравоохранения, также туристам будет предоставляться бесплатное лечение, если во время пребывания на территории страны они заболели коронавирусом.

Эти меры ввели в дополнение к снятию всех карантинных ограничений на въезд в страну, в частности ПЦР-теста на наличие коронавируса.

В туристическом сезоне 2021 года его предъявлять будет не нужно.

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Без ПЦР-теста и привики: Черногория снимает ограничения для украинских туристов

Выезд украинцев за границу

Накануне летних отпусков ряд курортных стран открыли свои границы для туристов, в том числе из Украины.

Среди них — Черногория, Грузия, Турция, Египет.

Подробнее о том, какие страны доступны для украинцев в 2021 году, читайте на Фактах ICTV.

Источник: RTCG

Фото: Depositphotos

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