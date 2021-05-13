Путешественники, которые после визита в Черногорию покидают страну, смогут бесплатно сдать тест на коронавирус.

Это возможно, если в государстве, откуда они родом, действует такое требование.

По информации местных органов здравоохранения, также туристам будет предоставляться бесплатное лечение, если во время пребывания на территории страны они заболели коронавирусом.

Эти меры ввели в дополнение к снятию всех карантинных ограничений на въезд в страну, в частности ПЦР-теста на наличие коронавируса.

В туристическом сезоне 2021 года его предъявлять будет не нужно.

Выезд украинцев за границу

Накануне летних отпусков ряд курортных стран открыли свои границы для туристов, в том числе из Украины.

Среди них — Черногория, Грузия, Турция, Египет.

Подробнее о том, какие страны доступны для украинцев в 2021 году, читайте на Фактах ICTV.

Источник: RTCG