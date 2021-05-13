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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Вакцинировать всех и везде: генсек ООН призвал удвоить производство Covid-вакцин

Антониу Гутерреш генсек ООН

Генеральный секретарь ОНН Антониу Гутерриш призвал удвоить мощности по производству вакцин против коронавируса.

Также он считает, что нужно стремиться к справедливому распределению препаратов среди стран мира.

— В интересах всех, чтобы всех вакцинировали везде. Мы считаем, что нам нужны две вещи: удвоить мировые мощности по производству вакцин и в то же время обеспечить более справедливое распределение вакцин, — отметил Антониу Гутерриш.

Он назвал неприемлемой ситуацию, когда развитые страны могут вакцинировать большую часть своего населения, а развивающиеся — не имеют доступа к одной единственной дозе.

Коронавирус в мире

В январе 2021 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал о том, как побороть пандемию коронавируса в мире.

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По его мнению, это можно сделать, если страны будут проявлять солидарность друг к другу.

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Источник: Al Jazeera

Фото: Dreamstime

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