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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Вакцинувати всіх і усюди: генсек ООН закликав подвоїти виробництво Covid-вакцин

Антониу Гутерреш генсек ООН

Генеральний секретар ОНН Антоніу Гутерріш закликав подвоїти потужності з виробництва вакцин проти коронавірусу.

Також він вважає, що потрібно прагнути до справедливого розподілу препаратів серед країн світу.

– Усі зацікавлені у тому, щоб усіх вакцинували всюди. Ми вважаємо, що нам потрібні дві речі: подвоїти світові потужності з виробництва вакцин та водночас забезпечити справедливіший розподіл вакцин, – зазначив Антоніу Гутерріш.

Він назвав неприйнятною ситуацію, коли розвинені країни можуть вакцинувати значну частину свого населення, а країни, що розвиваються, – не мають доступу навіть до однієї дози.

Коронавірус у світі

У січні 2021 року генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розповів про те, як побороти пандемію коронавірусу у світі.

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На його думку, це можна зробити, якщо країни демонструватимуть солідарність одна з одною.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Al Jazeera

Фото: Dreamstime

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