Выходит из локдауна: Турция начала ослаблять карантин

С понедельника, 17 мая, Турция начинает постепенно ослаблять карантинные ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса.

В стране 29 апреля был введен полный локдаун, поскольку заболеваемость и смертность от Covid-19 достигла рекордных значений.

Если до введения карантина ежедневное число заболевших превышало отметку 60 тысяч человек, то на сегодняшний день этот показатель снизился до 11 тыс.

В период действия режима постепенной нормализации будет действовать комендантский час. На улицах запрещено появляться с 21.00 до 5 утра.

При этом между провинциями люди смогут путешествовать на автобусах, самолетах или поездах вне комендантского часа.

Однако для движения в это же время личного автотранспорта необходимо получить специальное разрешение.

Заведения общепита будут работать на вынос, а также осуществлять доставку на дом. Кроме того, в будние дни также будут работать торговые центры.

При этом бары, бассейны, свадебные и спортивные залы, а также кинотеатры не смогут возобновить свою работу до окончательного выхода из локдауна, который запланирован на 1 июня.

Выезд украинцев за границу в 2021 году

Госпогранслужба Украины прогнозирует, что в мае 2021 года украинцы станут выезжать за границу на треть чаще.

По данным ведомства, на сегодняшний день осуществляется по 250 авиарейсов в день.

При этом выезд украинцев на отдых преимущественно фиксируется именно через пункты пропуска воздушного сообщения.