Виходить із локдауну: Туреччина почала послаблювати карантин

З понеділка, 17 травня, Туреччина починає поступово послаблювати карантинні обмеження, які були введені для боротьби з поширенням коронавірусу.

У країні 29 квітня було введено повний локдаун, оскільки захворюваність і смертність від Covid-19 досягла рекордних значень.

Якщо до введення карантину щоденне число хворих перевищувала позначку 60 тисяч осіб, то на сьогоднішній день цей показник знизився до 11 тис.

В період дії режиму поступової нормалізації буде діяти комендантська година. На вулицях заборонено з’являтися з 21.00 до 5 ранку.

При цьому між провінціями люди зможуть подорожувати на автобусах, літаках або поїздах в будь-який час.

Однак для руху впродовж комендантської години на особистому автотранспорті необхідно отримати спеціальний дозвіл.

Заклади громадського харчування будуть працювати на винос, а також здійснювати доставку додому. Крім того, в будні також працюватимуть торгові центри.

При цьому бари, басейни, весільні та спортивні зали, а також кінотеатри не зможуть відновити свою діяльність до остаточного виходу з локдауну, який заплановано на 1 червня.

Виїзд українців за кордон у 2021 році

Держприкордонслужба України прогнозує, що в травні 2021 роки українці будуть виїжджати за кордон на третину частіше.

За даними відомства, на сьогоднішній день здійснюється по 250 авіарейсів в день.

При цьому виїзд українців на відпочинок переважно фіксується саме через пункти пропуску повітряного сполучення.