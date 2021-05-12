С середины мая пассажиропоток в Украине и выезд граждан за границу возрастет на 30%.
Об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко во время селекторного совещания по вопросам усиления мер безопасности в связи с началом курортного сезона.
— Сейчас осуществляется около 250 авиарейсов в сутки, прогнозируется увеличение на 30%, — отметил Сергей Дейнеко.
При этом ожидается выезд украинцев на отдых преимущественно через пункты пропуска воздушного сообщения.
Отдых за границей
С приходом тепла ряд стран ослабили карантинные ограничения для туристов.
Для украинцев также открыли свои границы некоторые государства. Однако в части из них остаются обязательными тесты и самоизоляция.
Подробнее об отдыхе за границей для украинцев 2021 читайте на Фактах ICTV.