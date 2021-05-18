Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели — Блинкен

Встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина ожидается в ближайшие недели.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Хотя он заметил, что точные дата и место пока неизвестны.

— Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Ожидаем, что это произойдет в ближайшие недели. Мы бы хотели иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, — отметил он во время пресс-конференции в Рейкьявике.

Хотя на днях в СМИ появилась информация, что Джо Байден и Владимир Путин могут встретиться в одной из европейских стран.

Встреча Байдена и Путина

В апреле Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил президенту РФ встретиться в третьей стране, чтобы обсудить ряд вопросов, которые нужно решить странам.

По информации СМИ, Чехия, Финляндия, Австрия и Исландия предложили предоставить площадку для такой встречи.

В то же время Джо Байден считает, что ему удастся встретиться Владимиром Путиным летом 2021 года.