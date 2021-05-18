PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели — Блинкен

Путин-Байден

Встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина ожидается в ближайшие недели.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Хотя он заметил, что точные дата и место пока неизвестны.

— Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Ожидаем, что это произойдет в ближайшие недели. Мы бы хотели иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, — отметил он во время пресс-конференции в Рейкьявике.

Хотя на днях в СМИ появилась информация, что Джо Байден и Владимир Путин могут встретиться в одной из европейских стран.

Читайте
Пандемия внесет коррективы в формат встречи Байдена с Путиным - Кремль

Встреча Байдена и Путина

В апреле Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил президенту РФ встретиться в третьей стране, чтобы обсудить ряд вопросов, которые нужно решить странам.

По информации СМИ, Чехия, Финляндия, Австрия и Исландия предложили предоставить площадку для такой встречи.

В то же время Джо Байден считает, что ему удастся встретиться Владимиром Путиным летом 2021 года.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка