Байден и Путин могут встретиться в ближайшие недели — Блинкен

Встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина ожидается в ближайшие недели.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Хотя он заметил, что точные дата и место пока неизвестны.
— Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Ожидаем, что это произойдет в ближайшие недели. Мы бы хотели иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, — отметил он во время пресс-конференции в Рейкьявике.
Хотя на днях в СМИ появилась информация, что Джо Байден и Владимир Путин могут встретиться в одной из европейских стран.
Встреча Байдена и Путина
В апреле Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил президенту РФ встретиться в третьей стране, чтобы обсудить ряд вопросов, которые нужно решить странам.
По информации СМИ, Чехия, Финляндия, Австрия и Исландия предложили предоставить площадку для такой встречи.
В то же время Джо Байден считает, что ему удастся встретиться Владимиром Путиным летом 2021 года.