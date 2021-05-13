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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Пандемия внесет коррективы в формат встречи Байдена с Путиным — Кремль

дмитро пєсков

Формат будущей встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина будет зависеть от рекомендаций эпидемиологов.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, встреча лидеров будет отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов, поскольку меры безопасности из-за пандемии коронавируса никто не отменял.

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Но сроки и вероятное место переговоров он так и не назвал, отметив, что этот вопрос еще обсуждается.

Переговоры Байдена с Путиным

Президент США Джо Байден 13 апреля во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил главе России встретиться в ближайшее время.

Вероятно, переговоры Байден-Путин состоится в июне 2021 года.

Это прогнозировал сам Байден. В Кремле также называли первый месяц лета наиболее благоприятным для такой встречи.

Источник: РБК

Фото: Dreamstime

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