Формат будущей встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина будет зависеть от рекомендаций эпидемиологов.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, встреча лидеров будет отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов, поскольку меры безопасности из-за пандемии коронавируса никто не отменял.

Но сроки и вероятное место переговоров он так и не назвал, отметив, что этот вопрос еще обсуждается.

Переговоры Байдена с Путиным

Президент США Джо Байден 13 апреля во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил главе России встретиться в ближайшее время.

Вероятно, переговоры Байден-Путин состоится в июне 2021 года.

Это прогнозировал сам Байден. В Кремле также называли первый месяц лета наиболее благоприятным для такой встречи.