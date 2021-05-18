Байден і Путін можуть зустрітися у найближчі тижні – Блінкен

Зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна очікується у найближчі тижні.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. Хоча він зауважив, що точні дата і місце досі невідомі.

– Як ви знаєте, є пропозиція про зустріч президентів Байдена і Путіна. Очікуємо, що це відбудеться в найближчі тижні. Ми би хотіли мати більш стабільні і передбачувані відносини з Росією, – зазначив він під час прес-конференції у Рейк’явіку.

Хоча днями у ЗМІ з’явилася інформація, що Джо Байден і Володимир Путін можуть зустрітися в одній з європейських країн.

Зустріч Байдена і Путіна

У квітні Джо Байден і Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої президент США запропонував президенту РФ зустрітися у третій країні, щоб обговорити низку питань, які потрібно вирішити країнам.

За інформацією ЗМІ, Чехія, Фінляндія, Австрія та Ісландія запропонували надати майданчик для такої зустрічі.

Водночас Джо Байден вважає, що йому вдасться зустрітися Володимиром Путіним влітку 2021 року.