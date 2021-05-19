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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Обыски и изъятие техники: в Беларуси задержали 13 сотрудников портала Tut.by

Tut.bу

В Беларуси задержаны по меньшей мере 13 сотрудников портала Tut.by. Также неизвестно, где находятся три журналиста, которые утром приехали освещать события возле офиса издания – Александр Чернухо, Артем Майоров и Елена Довнар.

По последней информации задержаны:

  • генеральный директор Людмила Чекина,
  • главный редактор Марина Золотова,
  • главный бухгалтер Анжела Ассад,
  • заместитель бухгалтера Мария Новик,
  • заместитель директора Ирина Рыбалко,
  • директор по персоналу Надежда Адамович,
  • заместитель главного редактора Максим Гайко,
  • заместитель главного редактора Ольга Лойко,
  • журналист Елена Толкачева,
  • инженер-программист Виталий Калиновский,
  • бизнес-аналитик Вадим Трусов,
  • начальник отдела маркетинга Анна Заяц,
  • менеджер Андрей Авдеев.

Главного редактора издания Марину Золотову доставили в Департамент финансовых расследований после обыска в квартире.

Муж главного редактора сообщает, что к его жене не пустили адвоката, поскольку сегодня не будет следственных действий. Она сейчас находится в статусе подозреваемой.

Обыски состоялись у родных заместителя главного редактора издания Максима Гайко и программиста Виталия Калиновского.

Оперативники приходили и к другим сотрудникам компании. У некоторых редакторов изъяли технику, но они находятся на свободе в статусе свидетелей.

До сих пор продолжаются обыски и в центральном офисе Tut.by.

В Генпрокуратуре объяснили ограничение доступа к порталу из-за многократных нарушений законодательства о размещении запрещенной информации. Речь идет об упоминаниях о Фонде BYSOL, который не зарегистрирован в Беларуси.

Уголовное дело против руководства Tut.by

18 мая Комитет госконтроля Беларуси возбудил уголовное дело о неуплате налогов против руководителей одного из самых посещаемых информационных ресурсов страны Tut.bу.

В ведомстве отметили, что ресурс в 2019 году стал резидентом Парка высоких технологий, однако далее получил выручку, не обусловленную деятельностью.

В итоге портал якобы нанес ущерб Беларуси в особо крупном размере.

Подробнее об уголовном деле против руководства Tut.by читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Tut.bу

Фото: Tut.bу

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