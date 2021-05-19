В Беларуси задержаны по меньшей мере 13 сотрудников портала Tut.by. Также неизвестно, где находятся три журналиста, которые утром приехали освещать события возле офиса издания – Александр Чернухо, Артем Майоров и Елена Довнар.

По последней информации задержаны:

генеральный директор Людмила Чекина,

главный редактор Марина Золотова,

главный бухгалтер Анжела Ассад,

заместитель бухгалтера Мария Новик,

заместитель директора Ирина Рыбалко,

директор по персоналу Надежда Адамович,

заместитель главного редактора Максим Гайко,

заместитель главного редактора Ольга Лойко,

журналист Елена Толкачева,

инженер-программист Виталий Калиновский,

бизнес-аналитик Вадим Трусов,

начальник отдела маркетинга Анна Заяц,

менеджер Андрей Авдеев.

Главного редактора издания Марину Золотову доставили в Департамент финансовых расследований после обыска в квартире.

Муж главного редактора сообщает, что к его жене не пустили адвоката, поскольку сегодня не будет следственных действий. Она сейчас находится в статусе подозреваемой.

Обыски состоялись у родных заместителя главного редактора издания Максима Гайко и программиста Виталия Калиновского.

Оперативники приходили и к другим сотрудникам компании. У некоторых редакторов изъяли технику, но они находятся на свободе в статусе свидетелей.

До сих пор продолжаются обыски и в центральном офисе Tut.by.

В Генпрокуратуре объяснили ограничение доступа к порталу из-за многократных нарушений законодательства о размещении запрещенной информации. Речь идет об упоминаниях о Фонде BYSOL, который не зарегистрирован в Беларуси.

Уголовное дело против руководства Tut.by

18 мая Комитет госконтроля Беларуси возбудил уголовное дело о неуплате налогов против руководителей одного из самых посещаемых информационных ресурсов страны Tut.bу.

В ведомстве отметили, что ресурс в 2019 году стал резидентом Парка высоких технологий, однако далее получил выручку, не обусловленную деятельностью.

В итоге портал якобы нанес ущерб Беларуси в особо крупном размере.

Подробнее об уголовном деле против руководства Tut.by читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Tut.bу

Фото: Tut.bу