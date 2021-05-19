В Беларуси задержаны по меньшей мере 13 сотрудников портала Tut.by. Также неизвестно, где находятся три журналиста, которые утром приехали освещать события возле офиса издания – Александр Чернухо, Артем Майоров и Елена Довнар.
По последней информации задержаны:
- генеральный директор Людмила Чекина,
- главный редактор Марина Золотова,
- главный бухгалтер Анжела Ассад,
- заместитель бухгалтера Мария Новик,
- заместитель директора Ирина Рыбалко,
- директор по персоналу Надежда Адамович,
- заместитель главного редактора Максим Гайко,
- заместитель главного редактора Ольга Лойко,
- журналист Елена Толкачева,
- инженер-программист Виталий Калиновский,
- бизнес-аналитик Вадим Трусов,
- начальник отдела маркетинга Анна Заяц,
- менеджер Андрей Авдеев.
Главного редактора издания Марину Золотову доставили в Департамент финансовых расследований после обыска в квартире.
Муж главного редактора сообщает, что к его жене не пустили адвоката, поскольку сегодня не будет следственных действий. Она сейчас находится в статусе подозреваемой.
Обыски состоялись у родных заместителя главного редактора издания Максима Гайко и программиста Виталия Калиновского.
Оперативники приходили и к другим сотрудникам компании. У некоторых редакторов изъяли технику, но они находятся на свободе в статусе свидетелей.
До сих пор продолжаются обыски и в центральном офисе Tut.by.
В Генпрокуратуре объяснили ограничение доступа к порталу из-за многократных нарушений законодательства о размещении запрещенной информации. Речь идет об упоминаниях о Фонде BYSOL, который не зарегистрирован в Беларуси.
Уголовное дело против руководства Tut.by
18 мая Комитет госконтроля Беларуси возбудил уголовное дело о неуплате налогов против руководителей одного из самых посещаемых информационных ресурсов страны Tut.bу.
В ведомстве отметили, что ресурс в 2019 году стал резидентом Парка высоких технологий, однако далее получил выручку, не обусловленную деятельностью.
В итоге портал якобы нанес ущерб Беларуси в особо крупном размере.
Подробнее об уголовном деле против руководства Tut.by читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Tut.bу
Фото: Tut.bу