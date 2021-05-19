У Білорусі затримано щонайменше 13 співробітників порталу Tut.by. Також невідомо, де перебувають три журналісти, які вранці приїхали висвітлювати події біля офісу видання – Олександр Чорнухо, Артем Майоров та Олена Довнар.
За останньою інформацією затримані:
- генеральний директор Людмила Чекіна,
- головний редактор Марина Золотова,
- головний бухгалтер Анжела Ассад,
- заступник бухгалтера Марія Новик,
- заступник директора Ірина Рибалко,
- директор із персоналу Надія Адамович,
- заступник головного редактора Максим Гайко,
- заступник головного редактора Ольга Лойко,
- журналіст Олена Толкачова,
- інженер-програміст Віталій Калиновський,
- бізнес-аналітик Вадим Трусов,
- начальник відділу маркетингу Ганна Заєць,
- менеджер Андрій Авдєєв.
Головного редактора видання Марину Золотову доставили до Департаменту фінансових розслідувань після обшуку в квартирі.
Чоловік головного редактора повідомляє, що до його дружини не пустили адвоката, оскільки сьогодні не буде слідчих дій. Вона наразі перебуває в статусі підозрюваної.
Обшуки відбулись у рідних заступника головного редактора видання Максима Гайка та програміста Віталія Калиновського.
Оперативники приходили й до інших співробітників компанії. У деяких редакторів вилучили техніку, але вони знаходяться на волі в статусі свідків.
До цього часу тривають обшуки і в центральному офісі Tut.by.
У Генпрокуратурі пояснили обмеження доступу до порталу через багаторазові порушення законодавства щодо розміщення забороненої інформації. Йдеться про згадки про Фонд BYSOL, який не зареєстрований у Білорусі.
Кримінальна справа проти керівництва Tut.by
18 травня Комітет держконтролю Білорусі порушив кримінальну справу про несплату податків проти керівників одного з найбільш відвідуваних інформаційних ресурсів країни Tut.bу.
У відомстві зазначили, що ресурс в 2019 році став резидентом Парку високих технологій, проте далі отримав виручку, не обумовлену діяльністю.
У результаті портал нібито завдав збитків Білорусі в особливо великому розмірі.
Детальніше про кримінальну справу проти керівництва Tut.by читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Tut.bу
Фото: Tut.bу