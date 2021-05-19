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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Обшуки та вилучення техніки: у Білорусі затримали 13 співробітників порталу Tut.by

Tut.bу

У Білорусі затримано щонайменше 13 співробітників порталу Tut.by. Також невідомо, де перебувають три журналісти, які вранці приїхали висвітлювати події біля офісу видання – Олександр Чорнухо, Артем Майоров та Олена Довнар.

За останньою інформацією затримані:

  • генеральний директор Людмила Чекіна,
  • головний редактор Марина Золотова,
  • головний бухгалтер Анжела Ассад,
  • заступник бухгалтера Марія Новик,
  • заступник директора Ірина Рибалко,
  • директор із персоналу Надія Адамович,
  • заступник головного редактора Максим Гайко,
  • заступник головного редактора Ольга Лойко,
  • журналіст Олена Толкачова,
  • інженер-програміст Віталій Калиновський,
  • бізнес-аналітик Вадим Трусов,
  • начальник відділу маркетингу Ганна Заєць,
  • менеджер Андрій Авдєєв.

Головного редактора видання Марину Золотову доставили до Департаменту фінансових розслідувань після обшуку в квартирі.

Чоловік головного редактора повідомляє, що до його дружини не пустили адвоката, оскільки сьогодні не буде слідчих дій. Вона наразі перебуває в статусі підозрюваної.

Обшуки відбулись у рідних заступника головного редактора видання Максима Гайка та програміста Віталія Калиновського.

Оперативники приходили й до інших співробітників компанії. У деяких редакторів вилучили техніку, але вони знаходяться на волі в статусі свідків.

До цього часу тривають обшуки і в центральному офісі Tut.by.

У Генпрокуратурі пояснили обмеження доступу до порталу через багаторазові порушення законодавства щодо розміщення забороненої інформації. Йдеться про згадки про Фонд BYSOL, який не зареєстрований у Білорусі.

Кримінальна справа проти керівництва Tut.by

18 травня Комітет держконтролю Білорусі порушив кримінальну справу про несплату податків проти керівників одного з найбільш відвідуваних інформаційних ресурсів країни Tut.bу.

У відомстві зазначили, що ресурс в 2019 році став резидентом Парку високих технологій, проте далі отримав виручку, не обумовлену діяльністю.

У результаті портал нібито завдав збитків Білорусі в особливо великому розмірі.

Детальніше про кримінальну справу проти керівництва Tut.by читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Tut.bу

Фото: Tut.bу

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