У Білорусі затримано щонайменше 13 співробітників порталу Tut.by. Також невідомо, де перебувають три журналісти, які вранці приїхали висвітлювати події біля офісу видання – Олександр Чорнухо, Артем Майоров та Олена Довнар.

За останньою інформацією затримані:

генеральний директор Людмила Чекіна,

головний редактор Марина Золотова,

головний бухгалтер Анжела Ассад,

заступник бухгалтера Марія Новик,

заступник директора Ірина Рибалко,

директор із персоналу Надія Адамович,

заступник головного редактора Максим Гайко,

заступник головного редактора Ольга Лойко,

журналіст Олена Толкачова,

інженер-програміст Віталій Калиновський,

бізнес-аналітик Вадим Трусов,

начальник відділу маркетингу Ганна Заєць,

менеджер Андрій Авдєєв.

Головного редактора видання Марину Золотову доставили до Департаменту фінансових розслідувань після обшуку в квартирі.

Чоловік головного редактора повідомляє, що до його дружини не пустили адвоката, оскільки сьогодні не буде слідчих дій. Вона наразі перебуває в статусі підозрюваної.

Обшуки відбулись у рідних заступника головного редактора видання Максима Гайка та програміста Віталія Калиновського.

Оперативники приходили й до інших співробітників компанії. У деяких редакторів вилучили техніку, але вони знаходяться на волі в статусі свідків.

До цього часу тривають обшуки і в центральному офісі Tut.by.

У Генпрокуратурі пояснили обмеження доступу до порталу через багаторазові порушення законодавства щодо розміщення забороненої інформації. Йдеться про згадки про Фонд BYSOL, який не зареєстрований у Білорусі.

Кримінальна справа проти керівництва Tut.by

18 травня Комітет держконтролю Білорусі порушив кримінальну справу про несплату податків проти керівників одного з найбільш відвідуваних інформаційних ресурсів країни Tut.bу.

У відомстві зазначили, що ресурс в 2019 році став резидентом Парку високих технологій, проте далі отримав виручку, не обумовлену діяльністю.

У результаті портал нібито завдав збитків Білорусі в особливо великому розмірі.

Детальніше про кримінальну справу проти керівництва Tut.by читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Tut.bу

Фото: Tut.bу