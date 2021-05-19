США продолжают выступать против строительства российского газопровода Северный поток-2.

Эту позицию подчеркнул во время общения с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом государственный секретарь США Энтони Блинкен.

— Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия российским усилиям, направленным на подрыв нашей коллективной безопасности. И в этом ключе отметил, что США противодействуют строительству трубопровода Северный поток-2, — пишет пресс-служба Госдепа США.

Кроме того, стороны обсудили важность сотрудничества для решения вызовов, которые исходят от Китая и России.

Санкции против Северного потока-2

США считают строительство Северного потока-2 неудачным проектом для Европы.

Однако президент Джо Байден не намерен вводить санкции против компаний, причастных к его строительству.

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Источник: U.S. Departament of State