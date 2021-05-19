Белый дом против: Байден не станет вводить санкции против компаний, причастных к СП-2

Президент США Джо Байден не намерен вводить ограничительные меры в отношении компаний, причастных к строительству Северного потока-2.

В частности, санкции не коснутся председателя Nord Stream 2 AG Матиаса Варнига.

По мнению Белого дома, такой шаг может осложнить отношения между Вашингтоном и Берлином, чего администрация Байдена пытается избежать.

При этом Госдеп США в ближайшем будущем должен направить в Конгресс традиционный отчет.

В документе будет перечень компаний и лиц, в отношении которых должны быть введены санкции.

По предварительной информации, под ограничения попадут сразу несколько российских судов.

В Вашингтоне считают, что единственным способом окончательно остановить строительство российского газопровода – введение санкций против конечных потребителей газа.

Однако это чревато усилением конфронтации с Берлином.

Блинкен обсудит строительство СП-2 с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует обсудить строительство трубопровода Северный поток-2 со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Разговор может состояться уже во время сессии Арктического совета, проведение которой запланировано на 20 мая.

В то же время США не стремятся к эскалации отношений с РФ, а наоборот, пытаются сделать их более предсказуемыми.