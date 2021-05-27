Джо Байден поручил разведке провести исследование по происхождению коронавируса

Президент США Джо Байден в среду, 26 мая, дал поручение разведывательным органам в стране провести дополнительное исследование происхождения Covid-19.
Байден заявил, что в начале мая получил отчет о последнем анализе появления коронавируса, где рассматривались два варианта — утечка из лаборатории или контакт человека с зараженным животным.
После этого президент поручил разведке провести дальнейшие действия, чтобы определить окончательный вариант, и дал им на это 90 дней. Байден попросил приобщить к операции национальные лаборатории и другие ведомства. За этот период спецслужбы должны нападать дополнительные сведения, в частности данные из Китая.
— США также будут продолжать сотрудничать с единомышленниками со всего мира, чтобы нажать на Китай для участия в полном, прозрачном, основанном на фактах, международном расследовании, и обеспечить доступ ко всем соответствующим данным и доказательствам, — говорится в заявлении Белого дома.