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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Джо Байден поручил разведке провести исследование по происхождению коронавируса

Джо Байден

Президент США Джо Байден в среду, 26 мая, дал поручение разведывательным органам в стране провести дополнительное исследование происхождения Covid-19.

Байден заявил, что в начале мая получил отчет о последнем анализе появления коронавируса, где рассматривались два варианта — утечка из лаборатории или контакт человека с зараженным животным.

После этого президент поручил разведке провести дальнейшие действия, чтобы определить окончательный вариант, и дал им на это 90 дней. Байден попросил приобщить к операции национальные лаборатории и другие ведомства. За этот период спецслужбы должны нападать дополнительные сведения, в частности данные из Китая.

— США также будут продолжать сотрудничать с единомышленниками со всего мира, чтобы нажать на Китай для участия в полном, прозрачном, основанном на фактах, международном расследовании, и обеспечить доступ ко всем соответствующим данным и доказательствам, — говорится в заявлении Белого дома.

Источник: White House

Фото: Dreamstime

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