Президент США Джо Байден в среду, 26 мая, дал поручение разведывательным органам в стране провести дополнительное исследование происхождения Covid-19.

Байден заявил, что в начале мая получил отчет о последнем анализе появления коронавируса, где рассматривались два варианта — утечка из лаборатории или контакт человека с зараженным животным.

После этого президент поручил разведке провести дальнейшие действия, чтобы определить окончательный вариант, и дал им на это 90 дней. Байден попросил приобщить к операции национальные лаборатории и другие ведомства. За этот период спецслужбы должны нападать дополнительные сведения, в частности данные из Китая.