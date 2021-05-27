Европейский Союз может ввести санкции против химической промышленности Республики Беларусь из-за посадки самолета Ryanair и задержания Романа Протасевича. Об этом журналистам сообщил европейский чиновник.

Ограничительные меры будут касаться производства углекислого калия (поташа), который используется как удобрение. Эту отрасль выбрали потому, что Беларусь является одним из крупнейших мировых экспортеров калия. Она ​​обеспечивает им европейские страны. Кроме того, вещество является неисчерпаемым минеральным ресурсом в Беларуси.

Также в этой области работают белорусские государственные предприятия. Под санкции еще может попасть Белавиа — национальная авиакомпания.

Европейский Союз также планирует расширить санкционный список, добавив людей, причастных к принудительному приземлению самолета.

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Лукашенко — угроза международной безопасности

Народные депутаты Украины зарегистрировали в парламенте проект постановления о признании самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.

С такой инициативой нардепы планируют обратиться к ключевым мировым организациям, в частности к ООН, НАТО, ОБСЕ, Европарламенту.