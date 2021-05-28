Оппозиционное издание Nexta выпустило вторую часть расследования о самоправозлашенном президенте Беларуси Александре Лукашенко. В нем идет речь о контрабанде товаров через Беларусь и роли сына Лукашенко Виктора в этих схемах.

Во второй части журналисты рассказали о поставках продуктов и цветов с поддельными сертификатами из Евросоюза в Россию, контрабанде сигарет из Беларуси в ЕС и приближенных людей к Лукашенко.

По данным журналистов, окружение Лукашенко контролирует незаконные потоки денег.

Одну из главных ролей в этих схемах занимает Виктор Лукашенко – помощник президента Беларуси по национальной безопасности, а теперь и президент Национального олимпийского комитета Беларуси.

Кроме того, упоминается Алексей Олексин – друг Виктора Лукашенко, белорусский бизнесмен, ранее состоявший на госслужбе. Он владеет проектами Энергоойл и Интер Тобакко.

Алексей Олексин совместно с Александром Зайцевым и Николаем Воробьём владеет предприятием Бремино групп – оператором особой экономической зоны Бремино-Орша, а также других логистических компаний.

В частности, через логистического оператора Бремино после введения Российской Федерацией эмбарго идут груши из стран Европы. В 2020 году груши в РФ экспортировали с турецкими сертификатами через литовскую прокладку. И шли они через Бремино со скидками, а также налоговыми и таможенными льготами.

По подсчетам журналистов, только на контрабанде санкционных груш окружение Лукашенко заработало $300 млн, а в целом украли миллиарды американской валюты.

Также журналисты утверждают, что люди Виктора Лукашенко наживаются на поставках из Нидерландов через Беларусь цветов, ввоз которых в 2016 году ограничила Россия.

Помимо этого, Виктору Лукашенко принадлежит фирма beCloud – монополист на рынке предоставления связи 4G и 5G.

Кроме того, по данным журналистов, в Беларуси собирают компромат на всех, кто собирается занять государственную должность и даже гражданские должности.

В фильме рассказывается о контрабанде сигарет в Европу, в которой также замешаны близкие к Лукашенко люди. К этим схемам якобы причастен бизнесмен Павел Топузидис.

Первое разоблачение Лукашенко

В начале марта Nexta обнародовали фильм-расследование о состоянии Александра Лукашенко под названием Лукашенко. Золотое дно.

По данным журналистов, Лукашенко владеет несколькими резиденциями. Самая масштабная из них — Дворец Независимости в Минске с парковкой для вертолета.