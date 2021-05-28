Подавляют демократию: НАТО о сходствах Беларуси и РФ

Беларусь и Россия имеют сходства в поведении. В частности, это касается подавления демократических процессов.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Португалию.

По его мнению, Республика Беларусь и РФ подавляют демократические протесты, оппозиции и намеренно используют кибератаки.

— Две разные страны, но очень одинаковый шаблон, — сказал он.

Как отметил Столтенберг, в НАТО должны принимать это всерьез. Ведь такое поведение неприемлемо для ценностей Альянса.

— НАТО продолжит адаптироваться, поддерживать своих партнеров, Грузию и Украину, пострадавших от России, страны, которая нарушала их суверенитет и территориальную целостность, — добавил генсек.

О принудительной посадки самолета в Беларуси и задержании оппозиционного журналиста Романа Протасевича, то Столтенберг подчеркнул, что все члены НАТО решительно осуждают действия Минска.

— Союзники НАТО и ЕС сейчас вводят санкции против Беларуси для четкого понимания, что есть последствия, когда они ведут себя так, — объяснил он.

Столтенберг добавил, что в НАТО также призывают немедленно провести международное расследование случившегося.

— Журналист был одним из сильных голосов демократической оппозиции в Беларуси. Поэтому его задержание — это тоже покушение на основные демократические права и свободы прессы, — отметил генсек.

Угроза для Украины

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сближение России и Беларуси может представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Глава МИД отметил, что это тот риск, который мы должны всегда учитывать при принятии решений.