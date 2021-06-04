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Факты / Мир
Максим Зайченко |

Минюст США оценил ущерб от штурма Капитолия в $1,5 млн

Штурм Капитолия

Министерство юстиции США оценило ущерб от штурма Капитолия в $1,5 млн. После того как 6 января сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, в здании были повреждены предметы искусства и мебель, имеющие историческую ценность.

Министерство представило оценку ущерба в документах судебного разбирательства по делу одного из участников штурма.

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Американское государство хочет взыскать $1,5 млн с подсудимых. Прокуратура США в Вашингтоне хочет взыскать компенсацию в размере $2 тыс. в каждом деле о тяжких преступлениях при штурме Капитолия и $500 в каждом деле о мелких правонарушениях.

При этом основание оценки ущерба в размере $1,5 млн неясно. Прокуроры не сообщили никаких подробностей, но это могут быть непосредственные расходы на замену разбитых окон, дверей и другого имущества.

Согласно закону округа, правонарушители могут возмещать жертвам имущественный ущерб и другие убытки в течение 20 лет.

Штурм Капитолия

Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов в США, победу на которых одержал Джо Байден.

Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. В результате столкновений также погиб полицейский.

Источник: The Washington Post

Фото: Getty Images

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