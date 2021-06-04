Штурм Капитолия

Министерство юстиции США оценило ущерб от штурма Капитолия в $1,5 млн. После того как 6 января сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, в здании были повреждены предметы искусства и мебель, имеющие историческую ценность.

Министерство представило оценку ущерба в документах судебного разбирательства по делу одного из участников штурма.

Американское государство хочет взыскать $1,5 млн с подсудимых. Прокуратура США в Вашингтоне хочет взыскать компенсацию в размере $2 тыс. в каждом деле о тяжких преступлениях при штурме Капитолия и $500 в каждом деле о мелких правонарушениях.

При этом основание оценки ущерба в размере $1,5 млн неясно. Прокуроры не сообщили никаких подробностей, но это могут быть непосредственные расходы на замену разбитых окон, дверей и другого имущества.