Міністерство юстиції США оцінило збитки від штурму Капітолія в $1,5 млн. Після того, як 6 січня прихильники екс-президента США Дональда Трампа увірвалися до Капітолія, в будівлі були пошкоджені предмети мистецтва і меблі, які мають історичну цінність.

Міністерство представило оцінку збитку в документах судового розгляду у справі одного з учасників штурму.

Читайте Через штурм Капітолія висунули обвинувачення понад 430 особам

Американська держава хоче стягнути $1,5 млн з підсудних. Прокуратура США у Вашингтоні хоче стягнути компенсацію у розмірі $2 тис. у кожній справі про тяжкі злочини під час штурму Капітолія і $500 у кожній справі про дрібні правопорушення.

Водночас основа оцінки збитку в розмірі $1,5 млн невідома. Прокурори не повідомили жодних подробиць, але це можуть бути безпосередні витрати на заміну розбитих вікон, дверей та іншого майна.

Відповідно до закону округу, правопорушники можуть відшкодовувати жертвам майнові та інші збитки протягом 20 років.

Штурм Капітолія

Прихильники Трампа 6 січня увірвалися до будівлі Капітолія, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів у США, перемогу на яких здобув Джо Байден.

Під час заворушень всередині будівлі поліція застрелила маніфестантку. Унаслідок зіткнень також загинув поліцейський.