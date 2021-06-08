Кремль снова пытается показать свою военную мощь. Россия до конца года создаст на западной границе 20 новых соединений и воинских частей. Министр обороны Шойгу заявил, что это ответ НАТО. Речь очевидно о двух дивизиях — танковых или мотострелковых.

Это мощная ударная группировка. Эксперты говорят о трех возможных вариантах размещения:

На границах с Латвией и Эстонией, для молниеносной оккупации этих двух республик, а дальше Литвы с выходом к польским рубежам;

У северной границы Украины в районе Курской, Воронежской и Белгородской областей;

Размещение войск в Беларуси. На это может согласиться полностью изолированный и покорный Лукашенко. Тем более, Польша — это его личный враг. Для Украины это означает потенциальную угрозу наступления российских войск из Беларуси.

Таким образом Путин посылает угрожающий сигнал Киеву и Вашингтону накануне Женевской встречи президентов США и России. И это не единственный месседж, на днях в Сирии полетели три бомбардировщика Ту-22, которые называют убийцами авианосцев.

У Путина на границах с Украиной около 100 тыс. войск, которые он собрал еще в марте, и отвел лишь малую их часть. Развертывание новых частей заставило Зеленского заговорить о возможном блицкриге до сентября, особенно учитывая масштабные учения Запад 2021.

Очевидно, дальнейшие действия на украинском направлении, в том числе и возможный блицкриг, определит Женевская встреча Байдена с Путиным.

Одновременно Кремль жестко давит на Лукашенко, чтобы разместить военную авиабазу в Беларуси. Президент России вплотную подбирается к восточным рубежам НАТО.

Путин накануне встречи в Женеве по традиции шантажирует. Так, во время экономического форума в Санкт-Петербурге он заявил, что Вашингтон использует доллар как инструмент политического давления. И пригрозил, что нефтяной бизнес может отказаться от расчетов в американской валюте.

Между тем Байден тоже посылает Путину сигналы перед саммитом. Американские стратегические бомбардировщики Б-52 демонстративно пролетели над всеми европейскими странами НАТО в сопровождении самолетов союзников и провели маневры в так называемой зоне видимости России.

Некоторые эксперты увидели еще один сигнал, который Запад направил Путину накануне встречи с Байденом. Ни Украину, ни Грузию не пригласили на грядущий саммит НАТО, который будет определять стратегию Альянса до 2030 года.

Известно, что далеко не все союзники разделяют идею предоставления Украине плана действий относительно членства. В частности, Германия и Франция по-прежнему против.

Между тем Североатлантическая солидарность сама себе дала под дых. Стало известно, что Секретная служба Дании помогала США прослушивать Меркель и других политиков стран Евросоюза.

Происходило это через датский канал связи. Операция по разоблачению этого факта получила кодовое название Датский молот.

Политологи говорят, что на Женевском саммите Байден будет требовать от Путина снять напряжение на границе. В обмен на деэскалацию могут быть поставлены на паузу некоторые направления сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Но аналитики сходятся на том, что так называемой большой сдачи Украины на откуп России в любом случае не будет.

План действий по членству в НАТО для Украины

Владимир Зеленский призвал немедленно решить вопрос о вступлении Украины в НАТО. Он подчеркнул, что украинцы все меньше верят в то, что их страна станет членом Североатлантического Альянса, и это является большой проблемой. Несмотря на это, глава государства верит, что со временем Украина станет членом НАТО.

Президент Украины отметил, что План действий по членству в НАТО станет настоящим сигналом того, что Украину видят в будущем как часть Альянса.