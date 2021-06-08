Кремль знову намагається показати свою військову міць. Росія до кінця року створить на західному кордоні 20 нових з’єднань і військових частин. Міністр оборони Шойгу заявив, що це відповідь НАТО. Мова очевидно про дві дивізії – танкові або мотострілкові.

Це потужне ударне угруповання. Експерти говорять про три можливі варіанти розміщення:

На кордонах з Латвією та Естонією, для блискавичної окупації цих двох республік, а далі Литви з виходом до польських рубежів;

Біля північного кордону України в районі Курської, Воронезької та Білгородської областей;

Розміщення військ у Білорусі. На це може погодитись повністю ізольований та покірний Лукашенко. Тим паче, Польща – це його особистий ворог. Для України це означає потенційну загрозу наступу російських військ з Білорусі.

Таким чином Путін надсилає загрозливий сигнал Києву та Вашингтону напередодні Женевської зустрічі президентів США та Росії. І це не єдиний меседж, днями до Сирії полетіли три бомбардувальники Ту-22, які називають вбивцями авіаносців.

У Путіна на кордонах з Україною близько 100 тис. військ, які він зібрав ще у березні, і відвів лише малу їх частину. Розгортання нових частин змусило Зеленського заговорити про можливий бліцкриг до вересня, особливо враховуючи масштабні навчання Захід 2021.

Очевидно, подальші дії на українському напрямку, у тому числі і можливий бліцкриг, визначить Женевська зустріч Байдена з Путіним.

Одночасно Кремль жорстко тисне на Лукашенка, щоб розмістити військову авіабазу у Білорусі. Президент Росії впритул підкрадається до східних рубежів НАТО.

Путін напередодні зустрічі у Женеві за традицією шантажує. Так, під час економічного форуму у Санкт-Петербурзі він заявив, що Вашингтон використовує долар як інструмент політичного тиску. І пригрозив, що нафтовий бізнес може відмовитись від розрахунків у американській валюті.

Тим часом Байден теж надсилає Путіну сигнали перед самітом. Американські стратегічні бомбардувальники Б-52 демонстративно пролетіли над усіма європейськими країнами НАТО у супроводі літаків союзників і провели маневри у так званій зоні видимості Росії.

Деякі експерти побачили ще один сигнал, який Захід надіслав Путіну напередодні зустрічі з Байденом. Ані Україну, ані Грузію не запросили на прийдешній саміт НАТО, де визначатимуть стратегію Альянсу до 2030 року.

Відомо, що далеко не усі союзники поділяють ідею надання Україні плану дій щодо членства. Зокрема Німеччина та Франція як і раніше проти.

Тим часом Північноатлантична солідарність сама собі дала під дих. Стало відомо, що Секретна служба Данії допомагала США прослуховувати Меркель та інших політиків країн Євросоюзу.

Відбувалося це через данський канал зв’язку. Операція з викриття цього факту отримала кодову назву Данський молот.

Політологи кажуть, що на Женевському саміті Байден вимагатиме від Путіна зняти напругу на кордоні. В обмін на деескалацію можуть бути поставлені на паузу деякі напрямки співпраці між Києвом та Вашингтоном.

Та аналітики сходяться на тому, що так званої великої здачі України на відкуп Росії у будь-якому разі не буде.

План дій щодо членства в НАТО для України

Володимир Зеленський закликав негайно вирішити питання щодо вступу України до НАТО. Він підкреслив, що українці дедалі менше вірять у те, що їхня країна стане членом Північноатлантичного Альянсу, і це є великою проблемою. Попри це, глава держави вірить, що з часом Україна стане членом НАТО.

Президент України наголосив, що План дій щодо членства в НАТО стане справжнім сигналом того, що Україну бачать у майбутньому як частину Альянсу.