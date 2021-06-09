Сальвадор стал первым в мире государством, которое узаконило биткоин в качестве платежного средства. Парламент страны принял соответсвующий закон 9 июня.

Законопроект поддержали 62 парламентария, 19 проголосовали против, а еще трое воздержались. Президент Сальвадора Найиб Букеле подпишет закон в ближайшее время, после чего он вступит в силу.

Это означает, что принятие биткоинов к оплате станет обязательным. Криптовалюта станет платежным средством наравне с американским долларом.

В течение трех месяцев после вступления закона в силу в стране создадут инфраструктуру под платежи в биткоинах.

По словам президента Сальвадора, закон обяжет весь бизнес принимать биткоин для оплаты товаров или услуг.

Также чиновники из правительства страны встретятся с представителями Международного валютного фонда, чтобы обсудить ситуацию.

Рынок криптовалют обвалился

За последнее время рынок криптовалют обвалился — цена популярных монет снизилась на 20-30%. На биржах наблюдаются едва не самые низкие показатели за много месяцев.

Биткоин сейчас стоит почти $38 тыс., тогда как еще в апреле он бил рекорды, превышая отметку $60 тыс. Факты ICTV разобрались, что происходит с криптовалютами и какие факторы влияют на их цены.

Источник: CoinDesk