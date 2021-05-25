Популярные криптовалюты обвалились на десятки процентов — в чем причина

За последнее время рынок криптовалют значительно обвалился — цена популярных монет снизилась на 20-30%. На биржах наблюдаются едва не самые низкие показатели за много месяцев.

В частности, биткоин сейчас стоит почти $38 тыс., тогда как еще в апреле он бил рекорды, превышая отметку $60 тыс. Факты ICTV разобрались, что происходит с криптовалютами и какие факторы влияют на их цены.

Больше всего на колебания цен криптовалют повлияло информационное поле. Главным ударом стало заявление Илона Маска о том, что электромобили Tesla больше не будут продаваться за биткоины из-за значительного влияния майнинга на экологию.

— Илон, к сожалению, имеет очень большое влияние на аудиторию. Когда он говорит что-то покупать или продавать, это заметно влияет на рынок, — объясняет эксперт по криптовалюте Андрей Великий.

Кроме того, Великий также заявляет, что такая ситуация очень характерна для любых рынков. После роста всегда происходит коррекция.

Финансовый эксперт Алексей Кущ подчеркивает, что рынок криптовалют еще не выработал иммунитет к заявлениям стейкхолдеров.

— Во-первых, рынок криптовалют был существенно перегрет за счет спекулятивных операций. В частности, ценообразование на этом рынке очень неустойчиво по сравнению с другими финансовыми активами. Рынок до сих пор не выработал иммунитет к заявлениям основных стейкхолдеров. К примеру, если мы возьмем заявления Илона Маска, которые обваливали криптовалюты, или наоборот — продвигали их на пик популярности.

Еще одной причиной потери позиций ряда криптовалют стали плохие новости из Китая. Власти страны заявили об усилении мер по майнингу. В связи с этим одна из крупнейших криптовалютных бирж Huobi ограничила ряд услуг в некоторых странах и остановила услуги хостинга для майнеров в Китае.

— За то время, что я связан с этой индустрией, плохие новости из Китая я вижу уже несколько раз и они всегда очень сильно влияют, — комментирует эксперт Андрей Великий.

По мнению Алексея Куща, криптовалюта не может выполнять все функции валюты наравне с другими. Единственная функция, которая держала криптовалюту на плаву — это средство платежа, но она потерпела серьезную атаку после заявления Китая.

— Эта функция криптовалюты подверглась серьезной атаке после того, как Китай заявил, что будет отказываться от проведения платежей с использованием криптовалюты. В частности, одна из крупнейших китайских криптобирж сообщила об ограничении операций. Выход Китая из этих транзакций оказался наиболее ощутимым ударом.

Как подчеркивает эксперт, рынок криптовалют столкнулся с техническими ограничениями, в частности себестоимостью майнинга и высокой энергоемкостью этой процедуры.

— Пока технологические ограничения не будут устранены, ситуация на рынке существенно не изменится, — говорит Кущ.

Андрей Великий также полагает, что ситуация в ближайшее время сильно не улучшится, ведь летом рынки показывают не лучшую активность.

— Скоро лето и у трейдеров есть такая известная поговорка “sell in may and go away”, что означает — продавай в мае и уходи. К сожалению, это характерно и для фондового рынка, летом мы видим не лучшую активность.

Легализация криптовалюты в Украине

До конца года в Украине могут легализовать криптовалюту. Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада Украины в первом чтении.

В частности, документ вводит налоги для компаний, предоставляющих услуги в этой сфере, а также устанавливает регуляторов. Подробнее, что предусматривает закон о легализации криптовалют, читайте на Фактах ICTV.