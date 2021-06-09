Сальвадор став першою у світі державою, яка узаконила біткоїни як платіжний засіб. Парламент країни ухвалив відповідний закон 9 червня.

Законопроект підтримали 62 парламентарії, 19 проголосували проти, а ще троє утрималися. Президент Сальвадору Наїб Букела підпише закон найближчим часом, після чого він набуде чинності.

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Це означає, що прийняття біткоїнів до оплати стане обов’язковим. Криптовалюта стане платіжним засобом нарівні з американським доларом.

Протягом трьох місяців після набрання чинності законом у країні створять інфраструктуру під платежі в біткоїнах.

За словами президента Сальвадора, закон зобов’яже весь бізнес приймати біткоїни для оплати товарів або послуг.

Також чиновники з уряду країни зустрінуться з представниками Міжнародного валютного фонду, щоб обговорити ситуацію.

Ринок криптовалюти обвалився

За останній час ринок криптовалюти обвалився – ціна популярних монет знизилася на 20-30%. На біржах спостерігаються ледь не найнижчі показники за багато місяців.

Біткоїн зараз коштує майже $38 тис., тоді як ще у квітні він бив рекорди, перевищуючи позначку у $60 тис. Факти ICTV розібралися, що відбувається з криптовалютою і які чинники впливають на її ціну.

Джерело: CoinDesk