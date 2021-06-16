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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Это надежда мировой политики: президент Швейцарии о встрече Байдена с Путиным

Это надежда мировой политики: президент Швейцарии о встрече Байдена с Путиным

Сегодняшняя встреча президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина в Женеве является надеждой для всего международного сообщества.

Такое мнение высказал глава Швейцарии Ги Пармелен во время пресс-конференции.

— Саммит в Женеве внушает небольшую надежду всей мировой политике, — отметил он.

Вместе с тем президент Швейцарии выразил надежду, что переговоры позволят добиться прогресса в отношениях Вашингтона и Москвы.

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16 июня состоится встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным. Лидеры планируют обсудить как двусторонние отношения, так и российскую агрессию против Украины.

Саммит начнется в 13.15 по киевскому времени и продлится пять часов. Сначала состоится разговор только президентов, а после — переговоры в расширенном формате.

Подробнее о встрече Байдена и Путина, читайте на Фактах ICTV.

Источник: 20 minuten

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