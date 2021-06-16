Сьогоднішня зустріч президентів США Джо Байдена та РФ Володимира Путіна в Женеві є надією для всього міжнародного співтовариства.

Таку думку висловив глава Швейцарії Гі Пармелен під час прес-конференції.

– Саміт у Женеві вселяє невелику надію всій світовій політиці, – зауважив він.

Водночас президент Швейцарії висловив сподівання, що переговори дадуть змогу домогтися прогресу у відносинах Вашингтона і Москви.

16 червня відбудеться зустріч Джо Байдена із Володимиром Путіним. Лідери планують обговорити як двосторонні відносини, так і російську агресію проти України.

Саміт розпочнеться о 13.15 за київським часом і триватиме п’ять годин. Спочатку відбудеться розмова тільки президентів, а після неї – переговори у розширеному форматі.

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Джерело: 20 minuten